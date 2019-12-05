Apartman görevlisinin kızına cinsel istismarda, yöneticiye 4 yıl hapis cezası

Adana'da apartman görevlisinin kızı lise öğrencisi A.Y.'ye (18), 13 yaşından beri zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yönetici C.S. (62), yargılandığı davada 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden genç kızın ailesinin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı lüks binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşında olan A.Y., babası M.A.Y.'ye (45) tatil yapmak istediğini söyledi. Maddi durumları iyi olmadığı için kızına tatile çıkamayacaklarını anlatan M.A.Y., bir süre sonra apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Yönetici, tatile gideceğini A.Y.'yi de götürebileceğini söyledi, M.A.Y. de bunu kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe küçük kıza istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da zaman zaman cinsel istismarlarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı tacizleri günlüğüne yazdı.İki yıl önce, A.Y.'nin durumundan şüphelenen ablası, günlüğü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla olayı saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine olayı anlattı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında 'Cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım'da Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.'ÖDÜL GİBİ CEZA'Ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek cinsel istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ve bundan dolayı işlenen suçun zincirleme bir suç olduğunu dile getirdi. 2 yıl süren dava sonucunda sanık C.S.'nin 4 yıl ceza almasının aileyi derinden sarstığını vurgulayan Hacıvelioğlu, Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi dedi. Mahkemede kız çocuğu cinsel istismara uğrarken bir tanık