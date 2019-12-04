Artık tüm sigara paketleri tek tip olacak! İşte yeni sigara paketleri...
Yeni sigara paketleri nasıl olacak? Tek tip sigara paketi uygulaması başladı! İşte artık satılacak tüm sigara markalarının kullanacağı tek tip sigara paketi tasarımları...
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