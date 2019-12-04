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Artık tüm sigara paketleri tek tip olacak! İşte yeni sigara paketleri...

04.12.2019 | 12:18

Yeni sigara paketleri nasıl olacak? Tek tip sigara paketi uygulaması başladı! İşte artık satılacak tüm sigara markalarının kullanacağı tek tip sigara paketi tasarımları...

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