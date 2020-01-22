Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Ataşehir'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yener Yağcı ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Yener Yağcı'yı gören babası sinir krizi geçirdi.
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