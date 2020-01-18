Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü!
İstanbul Bayrampaşa'da bir restorana palayla giren bir kişi etrafı savaş alanına çevirdi. Duruma müdahale eden polis ekipleri saldırganı ikna edemeyince ateş açtı. Şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37
04:12
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.01.2020 | 20:51
02:18
03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
02:01
00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
02:47
24:51
00:54
03:12
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 17.01.2020 | 14:51
03:25
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 17.01.2020 | 14:38
00:27
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 17.01.2020 | 12:59
01:08