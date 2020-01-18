Web TV Yaşam Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü!

Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü!

18.01.2020 | 15:19

İstanbul Bayrampaşa'da bir restorana palayla giren bir kişi etrafı savaş alanına çevirdi. Duruma müdahale eden polis ekipleri saldırganı ikna edemeyince ateş açtı. Şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 00:37
Bayrampaşa'da dehşet anları... Restorana palayla girdi vurularak öldürüldü! 18.01.2020 | 15:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 00:19
Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi 18.01.2020 | 11:05
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 04:06
Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi 18.01.2020 | 10:40
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 01:37
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı 18.01.2020 | 10:39
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 00:36
51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 82 tutuklama 18.01.2020 | 10:37
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 04:12
Minik Taha'dan tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.01.2020 | 20:51
7 ilden kurtarma ekibi arıyor! Bu görüntüler, Gülistan'ın son görüntüleri olabilir mi? 02:18
7 ilden kurtarma ekibi arıyor! Bu görüntüler, Gülistan'ın son görüntüleri olabilir mi? 17.01.2020 | 20:31
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
Dubai'de bir yat alev alev yandı 01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
Başkent'te hareketli dakikalar...Ulus'ta çevreye ateş açan şahıs paniğe neden oldu 02:01
Başkent'te hareketli dakikalar...Ulus'ta çevreye ateş açan şahıs paniğe neden oldu 17.01.2020 | 19:01
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
Osmaniye'de hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 02:47
Osmaniye'de hastanede doktorun burnunun kırıldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı 17.01.2020 | 16:59
Müge Anlı'da cinayet itirafı! 17 Ocak 2020 Cuma Canlı yayında şok açıklamalar... Müge Anlı, katili yine böyle bildi... 24:51
Müge Anlı'da cinayet itirafı! (17 Ocak 2020 Cuma) Canlı yayında şok açıklamalar... Müge Anlı, katili yine böyle bildi... 17.01.2020 | 12:42
Isparta'da ağaçtaki kedinin yolda yürüyen çocuğun üzerine atlama anı kamerada 00:54
Isparta'da ağaçtaki kedinin yolda yürüyen çocuğun üzerine atlama anı kamerada 17.01.2020 | 15:29
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 03:12
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 17.01.2020 | 14:51
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 03:25
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 17.01.2020 | 14:38
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 00:27
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 17.01.2020 | 12:59
Mardin'de karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı 01:08
Mardin'de karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 2 yaralı 17.01.2020 | 11:26
Müge Anlı canlı yayınında çete lideri böyle yakalandı! 600 Kadınla evlilik vurgunu... 05:22
Müge Anlı canlı yayınında çete lideri böyle yakalandı! 600 Kadınla evlilik vurgunu... 17.01.2020 | 10:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN