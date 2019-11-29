Web TV Yaşam Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı

Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı

29.11.2019 | 10:18

Bolu'da, 15 evden çok sayıda elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y. (33) adliyeye sevk edildi.

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