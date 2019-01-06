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Boynuna poşet dolanan kazı itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde boğazına plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir çay bahçesinin süs havuzunda bulunan kazın boynuna plastik poşet takıldı. Vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Çay bahçesinde gelen itfaiye ekipleri havuza girerek, boğazına plastik poşet takılı halde çırpınan kazı kurtardı. Kaz, müdahalenin ardından havuzda yüzmeye devam etti.

Vatandaşlardan Serdar Ay, olayı görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini belirterek, "Kazın mağduriyeti ortada ve biz bunu 110'u arayarak itfaiye ekiplerine bildirdik. Kendimiz sandalyelerle geçip kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Hayvan burada can çekişiyor ve dün geceden beri buradaymış." dedi.

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Boynuna poşet dolanan kazı itfaiye kurtardı
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