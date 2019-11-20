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Bursa'da feci kaza kamerada

20.11.2019 | 17:59

Bursa'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinden gelen Musa A. idaresindeki 16 PY 723 plakalı otomobil ile kavşak içerisinden Ertuğrulgazi Caddesi'ne geçmek isteyen Adem D. idaresindeki 16 PP 603 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü park halinde olan bir başka araca çarparak ancak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla alakalı tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

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