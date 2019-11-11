Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
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