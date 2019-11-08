Web TV Yaşam Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

08.11.2019 | 09:39

D100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. Avrupa yakasından aldığı cenazeyi Anadolu yakasına taşıyan cenaze nakil aracının bozulması üzerine belirtilen noktaya gelen ikinci nakil aracına arkadan hızlı bir şekilde çarpan motosiklet sürücüsü ve aracın arkasında cenazeyi nakleden dört kişi yaralandı. İhbar yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı kazanın olduğu noktada bekledi. Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. 34 NZ 4522 plakalı cenaze nakil aracı arızalandı ve emniyet şeridinde ikinci nakil aracını beklemeye başladı. Cenazeyi gideceği noktaya ulaştırmak için gelen 34 NL 1249 plakalı cenaze nakil aracı, arıza yapan aracın yanında sağ şeritte durdu. Bu sırada nakil aracını takip eden cenaze yakınları araçlarından inerek cenazeyi ikinci nakil aracına aldıkları sırada 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü hızlı bir şekilde dört kişiye çarparak nakil aracına arkadan vuruyor. Yaralılar çevre hastanelere götürüldü

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