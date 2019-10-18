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Denizli'de sokak köpeğine sopalı işkence!

18.10.2019 | 10:21

Denizli’de bir sokak köpeğinin bir şahıs tarafından bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla acımasızca dövülmesi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Hallaçlar Mahallesi 3036. sokakta meydana geldi. İsminin R.N. olduğu öğrenilen bir şahıs, apartmanın bahçesine girmesine sinirlendiği sokak köpeğini eline aldığı sopa ile acımasızca dövdü. Yaşananları ise şahsın komşusu olayın sonlarına doğru cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet güçleri R.N. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereği işlem yaptı.


Sosyal medya üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulunan Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise olayın ardından adli ve idari işlem başlatıldığını ifade etti.

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