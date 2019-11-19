Web TV Yaşam Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi

Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi

19.11.2019 | 18:05

Kruvaziyer turizminin başkenti Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle Jewel Of The Seas yanaştı. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

90 bin 090 groston ağırlığında, 275 metre uzunluğunda 13 katlı dev kruvaziyer gemisinin 2019 yılında ikinci ve son seferini gerçekleştirdiğini belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "Royal Caribbean Cruises firmasına bağlı Jewel Of The Seas isimli kruvaziyer gemisinin 2020 yılında 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısını 44'e çıkarmıştır" dedi.

Güngör konuşmasının devamında, "Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları artık tamamlandı. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için de önemli bir toparlanma yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek. Ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:10
Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi 19.11.2019 | 18:05
04:13
Futbol oynamak istediğini bakana mektupla yazdı, hayali gerçek oldu 19.11.2019 | 18:05
00:54
Genç kız yolcu minibüsünden yola böyle düştü 19.11.2019 | 18:05
02:02
Anne kediden duygulandıran bekleyiş 19.11.2019 | 18:05
00:31
Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi 19.11.2019 | 18:05
00:56
Park halindeki aracı böyle kundakladı 19.11.2019 | 17:24
01:05
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma 19.11.2019 | 17:23
04:19
Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı 19.11.2019 | 16:07
00:15
Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı... Isparta'da üniversiteli Güleda, erkek arkadaşı tarafından katledildi! 19.11.2019 | 15:48
00:43
Çankırı'da kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı 19.11.2019 | 15:29
02:03
iColud hesabı çalınan Ece Erken böyle isyan etti! 19.11.2019 | 15:10
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21
02:12:17
Müge Anlı 19 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete... 19.11.2019 | 14:19
11:33
Müge Anlı'da gizli tanıktan şok açıklama! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete... (19 Kasım 2019 Salı) 19.11.2019 | 12:06
04:40
Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (19 Kasım 2019 Salı) 38 yıl sonra mucize gibi kavuşma... 19.11.2019 | 11:48
03:13
Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda veda töreni 19.11.2019 | 11:21
02:30
Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına böyle yansıdı 19.11.2019 | 11:29
08:21
Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamış 19.11.2019 | 11:21
03:03
Dostları Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter'e bu sözlerle veda etti... 19.11.2019 | 10:56
19:30
Yıldız Kenter'e veda 19.11.2019 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN