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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

08.11.2019 | 18:26

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı.

Zabıta ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesinde akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.

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