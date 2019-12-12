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Edirne’de korku dolu anlar... Yangından böyle kaçtı

12.12.2019 | 18:16

Edirne’de bir apartman dairesinde çıkan yangından yükselen dumanın binayı sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangından bebeğiyle birlikte kurtulan annenin ağlaması ve bir kadının yangından kurtulmak için camdan atlaması kameralara yansıdı.

Edirne'nin merkez Şükrüpaşa Mahallesi 140'ıncı sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği dairedeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ev sahibi genç kadın ise, camdan atlayarak kurtuldu. Aynı apartmanda bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bebekli bir ailenin gözlerindeki korku ve annenin ağlaması kameralara yansıdı.

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