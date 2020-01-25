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Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında"

25.01.2020 | 16:38

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından 17 saat sonra çıkartılan bir anne, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı...

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