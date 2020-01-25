Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında"

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından 17 saat sonra çıkartılan bir anne, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı...