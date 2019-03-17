Evde çıkan yangında ailesini kurtardı kendisi yaralandı

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Selçuklu Cadde'sinde ki bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden baba Amar Nerabi (42), dumandan etkilenen çocuklarını ve karısını komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Komşuların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de olay sonucu yaralanan baba Nerabi'ye ilk müdahalesini yaptı. Ardından baba Nerabi, sağlık ekipleri tarafından tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye götürüldü. Evde 8 Suriye uyruklu vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.