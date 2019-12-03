Evimizdeki tehlike: Akıllı TV'ler! Akıllı TV'ler evimizi bakın nasıl gözetliyor..
Evimizin baş köşesindeki akıllı TV'ler evimizi nasıl gözetliyor? Akıllı TV'lerdeki o açıklardan hackerlar nasıl faydalanıyor? Akıllı TV'leri ele geçiren casusu yazılımları nasıl yüklüyorlar? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Akıllı TV'lerdeki hayatımızı kabusa çevirebilevek güvenlik açıklarını ve köyü niyetli kişilerin bu açıklarla başımıza açabilecekleri dertleri canlı yayında anlattı.
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