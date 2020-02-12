Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video
HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan’ın önceki gün grup toplantısında, "Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir” sözleri Diyarbakır’da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu. Gökçe, "Buldan Türkiye’yi beğenmiyorsa Suriye'ye ya da Kandil'e gitsin” dedi.
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