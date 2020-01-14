Fatih’te elbise hırsızlığı kamerada
Fatih’te bir iş yerinin önünde bulunan elbiseleri çalan hırsız hiçbir şey olmamış gibi taksiye binerek oradan uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti.
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