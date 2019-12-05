Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Batman ile Siirt sınırında bulunan Gözpınar köyünde ikamet eden Hamit Köstek isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.Gözpınar köyünde ikamet eden Köstek, sabah saatlerinde tarlasını sürmek için alana gitti. Tarlaya gittiğinde farklı taşlar gören Köstek, bunları toplayıp evine götürdü. Toplam 7 kilogram ağırlığındaki taşları büyük bir önemle toplayıp evine götüren Köstek, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.
"YETKİLİLER TAŞLARI ARAŞTIRSIN"
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Köstek, sabah saatlerinde sürmek için tarlaya gittiğini söyledi. Köstek, "Tarlama çift sürmeye gittiğimde yağmur yağmıştı, yağmur yağdığı zaman arazimde parlayan bir şey gördüm. Gidip baktığımda taş gördüm aldım eve getirdim. İnternetten araştırma yaptım, bazı testler yaptım mıknatıs ile taşı tutuyor, kolonya testi yaptım ve sonradan tekrar arazime gidip taşları toplayıp eve geldim. Yetkililerin araştırma yapmasını istiyorum. Arazimin 250 metre kare alan içerisinde mıknatıs ile kontrol etikten sonra topladım. İnternetten araştırma yaptım bu taşlar için 2 milyon dolar istiyorlar ama benim dolarla işim yok, benim Türk lirası ile işim var. Topladığım meteorit taşları yaklaşık 7 kilo vardır. Meteorit taşlarını 2 milyondan satışa sunuyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Alkolün etkisiyle park halindeki otomobile böyle zarar verdi 05.12.2019 | 18:20
01:13
Şüpheli çantayı almaya çalışan şahıs gözaltına alındı 05.12.2019 | 18:20
03:42
Türk Kahvesi Günü’nde kahve ile resim çizdiler 05.12.2019 | 18:20
00:57
Fikirtepe’de metrobüs kazası 05.12.2019 | 18:20
02:40
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor 05.12.2019 | 18:20
01:40
Çorum'da doktorları saşırtan olay;safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı 05.12.2019 | 17:38
04:35
Kişiye özel bıçaksız lazer cerrahisi 05.12.2019 | 16:03
04:37
Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ilk kez konuştu 05.12.2019 | 15:51
04:57
00:46
03:20
00:52
03:06
Düdüklü tencere ve mikrodalga fırınlara dikkat 05.12.2019 | 14:32
03:26
Ceren Özdemir cinayeti zanlısı cani mahkemede! 05.12.2019 | 14:24
02:10:46
00:19
Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı 05.12.2019 | 14:05
01:06
Kocaeli'de dev türbin kanadını taşıyan TIR'ın devrilme anı kamerada 05.12.2019 | 14:02
04:57
05:14
"Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol kapattılar 05.12.2019 | 11:44
00:49
Dizi seti olacak diyerek kiraladıkları evi zehir serasına çevirdiler! 05.12.2019 | 12:13