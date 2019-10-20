Görenler gözlerine inanamadı... Cadde ortasındaki ağacı yerinden sökmek için dakikalarca uğraştı
Küçükçekmece’de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Garip olayın yaşandığı o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olay Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önünde dikili haldeki bir ağacın yanına şüpheli bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi ağacı bir anda kırmaya yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca mücadele veren ayakta durmakta güçlük çeken kişi ağacı kırmayı başaramadı.Şahıs, ağacı kırmayı başaramadığını anladığı anda olay yerinden hızla uzaklaştı.
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