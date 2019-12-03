Hatay İskenderun'da suç çetesine operasyon: 8 gözaltı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını saptanan 'Gülerler' olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun'da sorgulanan şüpheliler ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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