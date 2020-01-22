Web TV Yaşam Hayatında ilk kez trafik cezası yiyen sürücü, hatıra kalsın diye makbuzu çerçeveletti

Hayatında ilk kez trafik cezası yiyen sürücü, hatıra kalsın diye makbuzu çerçeveletti

22.01.2020 | 09:44

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına mâruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.

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