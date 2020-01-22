Hayatında ilk kez trafik cezası yiyen sürücü, hatıra kalsın diye makbuzu çerçeveletti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına mâruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.