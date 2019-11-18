Henüz 20 yaşındaki Hemşire Gizem Altunoğlu'nun can verdiği kaza anı kamerada!
Hemşire Gizem Altunoğlu, 0.90 promil alkollu Mali Müşavir Merve Kostereli’nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Merve Kostereli otomobilde tartıştığı arkadaşı Tunç Öcal saçını çektiği için aracın kontrolünü kaybettiğini söyleyince serbest kaldı.
Gizem Altunoğlu, 20 yaşındaydı. Bir ay önce hemşire olmuştu. Özel bir sağlık kuruluşunda işe başlamıştı. Daha maaşını bile almamıştı. 5 Ekim sabah saat 08.00 sıralarında işe gitmek için bindiği minibüsten Maltepe'de indi. O sırada savrularak gelen bir araç çarptı. Ağır yaralandı. Yardımına meslektaşları koştu ancak hayata döndürülemedi.
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