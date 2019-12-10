İkiye bölünen araçtan fırladı, ayağa kalkıp yürüdü! O anlar kamerada
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçen ağustos ayında çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu, hafif yaralandı. Mucize kurtuluşun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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