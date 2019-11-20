Web TV Yaşam İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

20.11.2019 | 14:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin iştiraklerinden İSPARK'ın il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı bulunuyor. Bu otoparkların bir bölümünde mesai saatleri dışında görevli bulunmuyor. Mesai bitmesinin ardından görevlilerin ayrıldığı otoparklara 'değnekçi' adı verilen kişiler geliyor. Değnekçiler araç sürücülerini tehdit ederek ücret talep ediyor.

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