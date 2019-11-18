İstanbul Boğazı'ndaki sis havadan görüntülendi!
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sisi havadan böyle görüntülendi.
İstanbul'da bu sabah saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
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