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İstanbul Esenyurt'ta intikam cinayeti

19.10.2019 | 13:58

İstanbul Esenyut'ta işlenen cinayetin intikam nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

İstanbul Esenyurt Pazar Yolu Mahallesi'nde 12 Ekim akşamı 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Büte'nin bir kişiyi bıçakla yaralayarak felç ettiğini belirledi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, felç kalan kişinin kardeşi Eren K.,'yı gözaltına aldı. Eren K.,"Kardeşim Ersel, 7 yıl önce tartıştığı bu kişi tarafından bıçaklanmıştı. Sonrasında da felç kaldı. Mahallemize geldiğini duyunca da aramızda tartıştık. Daha sonra da bıçakladım. Kardeşimin intikamını aldım" dediği öğrenildi.


Cinayet Büro Amirliği önceki gece eş zamanlı yaptığı operasyonla 18 Ekim'de Eren K'nın yanı sıra Büte'nin bıçaklandığı sırada yanında bulunan Halil İbrahim T.,(30), Sezer Y.(19)'yi de gözaltına aldı. Ayrıca Cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen Hazar T.(19) Kayseri'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan öldürülen Büte'nin 11 suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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