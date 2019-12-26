İstanbul Fatih’te hırsızların turisti ve çocuğunu yerde sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Fatih’te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı. Turistin fark etmesi üzerine kendilerini bekleyen arabaya binip kaçan hırsızlar, adamı ve çocuğunu yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden hırsızlar, omzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı. Aile görünümündeki hırsızlar turistin cüzdanını da çalmak isterken adam fark etti. İki kadın kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omzunda olan adam hırsızları yakalamak için araca tutundu. Arabayı kullanan hırsız gaza basıp adamı yere düşürdü. Oğluyla birlikte yerde sürüklenen turist şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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