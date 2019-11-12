İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Kimler risk altında?
İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de. Uzmanlar, Alibeyköy'de açık havada bisiklet sürmek, yürüyüş ve piknik yapmak sağlıksız olarak değerlendiriliyor.
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