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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Kimler risk altında?

12.11.2019 | 17:47

İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de. Uzmanlar, Alibeyköy'de açık havada bisiklet sürmek, yürüyüş ve piknik yapmak sağlıksız olarak değerlendiriliyor.

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