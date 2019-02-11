İstanbul'da ters yönden karşıya geçmeye çalışan araç, trafiği birbirine kattı: 1 yaralı!

Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PK 1978 plakalı araç sürücüsü ters yönden yola katılmaya çalıştı. Bu sırada yol üzerinde seyreden bir servis aracı da Beylikdüzü istikametine seyir halindeydi. Kaygan yolda duramayan servis aracı ters yönden karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen araca çarptı. Araç birkaç metre ileriye savruldu. Arkadan gelen kamyon sürücüsü duramayarak binek araca çarptı. Zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza yapan araçları yola kenarına çektirdi. Bölgede kaza nedeniyle bir süre yoğun trafik oluştu.