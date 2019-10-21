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İstanbul'da yola beton saçarak giden beton mikseri kamerada

21.10.2019 | 11:35

İstanbul Şile yolunda seyir halinde olan beton mikseri, kasasındaki betonu yola dökerek ilerledi. Mikser sürücüsü bu davranışıyla hem sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Şile yolunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir beton mikseri sürücüsü, mikserdeki betonu yola ve yol kenarına dökerek ilerledi. Sürücü bu sorumsuz hareketiyle hem yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini alt üs etti. Ayrıca sürücü, yola beton dökerek olası bir faciaya da davetiye çıkardı.


Beton mikseri sürücüsünün yola beton dökerek ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde beton mikseri sürücüsü yola beton dökerek ilerliyor.

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