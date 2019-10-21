İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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