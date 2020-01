İstanbul'un gıda hilesi burada çözülüyor

İstanbul'da geçen yıl 115 bin gıda işletmesine 225 bin gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde en çok süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinde hile çıktı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Et ve et ürünlerinde; sucukta, salamda ve bu tür ürünlerde dana etinden olması gerekende kanatlı eti, tek tırnaklı eti gibi yabancı etler, baş eti, kıkırdak dokusu gibi yabancı dokularla karşılaşabiliyoruz. Tereyağında bitkisel yağ tespit ediliyor. Yine zeytinyağında farklı yağlar tespit edebiliyoruz" dedi.