Web TV Yaşam İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

21.01.2020 | 10:53

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

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