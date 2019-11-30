İzmir'de evinin duvarına yazı yazılan Alevi vatandaş Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dan şüphelendiğini açıkladı!

İzmir Gaziemir’de evinin duvarına işaret koyulup hakaretler yazılan Alevi vatandaş Bayram Şenal ve oğlu Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dan şüphelendiklerini açıkladı. Bayram Şenal ve oğlu yaptığı açıklamada "Belediye Başkan Yardımcısı ile tartıştık. 15 kişi ile bizi darp ettiler. Olay bu tartışmadan sonra oldu. Evinizi yıkıcam demişti. Ondan şüpheleniyoruz" dedi.

İzmir Gaziemir'e bağlı Yeşil Mahallesi'ndeki Bayram Şenal'a ait evin duvarına, ayrılıkçı yazı yazılıp, çarpı işareti konulması üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı kınadığı açıklamalarda bulundu. Birçok kesimden ise birlik ve beraberlik mesajları geldi. Bayram Şenal'ın oğlu Eren Şenal ise dün polise verdiği ifadede, "Evimize daha önce tankerle su veriliyordu; ancak son zamanlarda suyun verilmemesi üzerine bir süre önce Gaziemir Belediyesi'ne gittim. Darbedilerek dışarı atıldım. Sorumlusu da Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dır" dedi.