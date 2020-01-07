Kahraman Türk Askeri Libya'da! UMH, Türk Özel Kuvvetleri'nin Libya'ya geldiğini duyurdu
Meclis'ten geçen Libya tezkeresinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı unsurlar Libya'ya resmen intikal etti.
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