Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı
Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki balıkçılardan 3'ü kurtarıldı, 3 kişi ise kayıp.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 10.01.2020 | 09:40
02:23
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti 10.01.2020 | 09:45
02:09
Online alışverişte 'stokta yok' oyunu! 10.01.2020 | 10:03
01:23
Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ve tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler! 10.01.2020 | 09:56
05:41
Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı 10.01.2020 | 09:29
01:06
06:29
Din Kültürü öğretmeninden anlamlı proje 09.01.2020 | 18:24
01:43
Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale 09.01.2020 | 18:24
00:37
Aç kalan domuzlar karayoluna indi 09.01.2020 | 18:24
00:41
Böyle kar temizleme yöntemi görülmedi...O ilginç anlar kamerada 09.01.2020 | 18:24
00:35
00:48
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce böyle koştu 09.01.2020 | 18:24
00:45
Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar 09.01.2020 | 16:13
01:01
04:52
Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış 09.01.2020 | 15:03
03:31
03:10
Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber 09.01.2020 | 13:33
09:22
02:19
Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı 09.01.2020 | 12:04
02:29
Şişli'de "yanlışlıkla" cinayet! "Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm" 09.01.2020 | 11:51