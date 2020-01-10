Web TV Yaşam Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı

Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı

10.01.2020 | 09:29

Karadeniz'de Rumeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan teknedeki balıkçılardan 3'ü kurtarıldı, 3 kişi ise kayıp.

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