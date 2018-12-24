Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Muş'un Alagün ve Üçsırt köyünde görevli 5 öğretmen, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elçiler rampasının 30. kilometresinde mahsur kaldı. Aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle servis aracı ilerleyemeyince, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yardım istenildi. Yol açma çalışması için bölgeye gelen ekipler, karla kaplı yolu temizledi. Rampada ilerlemekte güçlük çeken servis aracı, zincir takılması ve öğretmenlerin aracı itmesine rağmen tepeyi aşamadı. İl Özel İdaresi aracına bindirilen öğretmenler, 4 saatlik çalışmanın ardından arazi tipi araçla okullarına ulaştırıldı.

Servis Şoförü Turan Yumlu, Muş'tan yola çıktıklarını belirterek, "Yolda mahsur kaldık. Arabalar çıkmıyor. Rampada kaldık. Saat 08.00'den bu yana yoldayız. Zincirler koptu. İl Özel İdaresi sayesinde öğretmenleri köylere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Mahsur kalan öğretmenlerden Gizem Kobak da, saat 07.00'da yola çıktıklarını kaydederek, "Şu anda saat 10.30 oluyor. Büyük ihtimalle saat 11.00-12.00 gibi okulda oluruz. Bugün derse giremedik. Normalde merkezden 06.30'da yola çıktık ve karlı rampaya 07.30'da ulaştık. Hiç ilerleyemedik. Rampaya çıkmayı çok denedik, ama ilerleyemedik" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Merve Keklikkıran da, Rampayı çıkamadıklarını söyleyerek, "Kar fazlalığı değil de rampa çok dikti. Sonradan kar yağışı çok arttı. Şu anda önümüz görünmüyor. Aracın görüş mesafesinin yanı sıra 5 metre ilerisini göremiyorum. 3-3,5 saat oluyor yola çıkalı. Diğer araçlar denedikçe biz de çıkmayı denedik, ama ilerleyemedik. Şu anda ekiplerle birlikte ilerlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Özel İdaresinde görevli Operatör Şefi Tolga Akaydın ise, fırtınadan dolayı birkaç aracın mahsur kaldığını haber aldıklarını ifade ederek, "İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Şeyhmus Yentür'ün talimatı doğrultusunda buraya intikal ettik. Geldiğimizde birkaç öğretmenimizin kaldığını gördük. Kendi aracımızla öğretmenlerimizi okullarına ulaştırdık" şeklinde konuştu.