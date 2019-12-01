Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı
Kars'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.
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