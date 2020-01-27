Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı
Van’ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçenin Şehittepe Mahallesi'nde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler kısa sürede hayvanı bulurken, fırtına nedeniyle arazide mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine mahsur kalan köylülerin yardımına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Donmak üzereyken bulunan köylüler ve büyükbaş hayvan bulunarak mahalleye ulaştırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı 27.01.2020 | 18:25
03:11
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs serbest bırakıldı 27.01.2020 | 18:25
01:23
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı 27.01.2020 | 18:25
01:15
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 27.01.2020 | 18:25
08:29
00:06
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 27.01.2020 | 17:28
01:47
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 27.01.2020 | 15:01
24:04
06:42
00:15
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 27.01.2020 | 11:12
01:05
Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!" 26.01.2020 | 21:12
09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
03:38
01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28
00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58