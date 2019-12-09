Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda günü birlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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