Kuyumcu soyguncusu adli kontrolle serbest bırakıldı

Önceki gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Belediye İş Hanı'nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T. (29) isimli şahıs, kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Bekçiler, yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.'yi yakaladı. Şahsı gözaltına alan bekçiler, soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abbas T., polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Abbas T.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde soygunu prematüre doğduğu için tedavi edilmesi gereken çocuğu için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.