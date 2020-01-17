Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Sivas’ın kangal ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan TRT teknik ekibi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Höyüklü köyü mevkiinde vericilerin bulunduğu istasyona bakım onarım için giden TRT teknik ekibi, kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı. TRT ekibi, durumu Kangal İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbarı alan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yürütmekte oldukları karla mücadele çalışmalarında önceliği bu bölgeye vererek köye ulaştılar. Ekiplerin yaklaşık 3 saat boyunca yürüttüğü hummalı çalışmaların ardından yolda kalan araç ve teknik ekip iş makineleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan ekibin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Gerçekleştirilen karla mücadele operasyonunun ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı 17.01.2020 | 19:00
01:58
Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında 17.01.2020 | 19:00
01:04
Dubai'de bir yat alev alev yandı 17.01.2020 | 19:01
02:01
00:39
Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu 17.01.2020 | 19:01
02:47
24:51
00:54
03:12
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 17.01.2020 | 14:51
03:25
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 17.01.2020 | 14:38
00:27
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 17.01.2020 | 12:59
01:08
05:22
01:47
Büyükçekmece’de motosikletli aniden yola çıkan otomobile böyle çarptı 17.01.2020 | 10:40
02:38
02:14
00:33
06:42
Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas terörüne 22 yıl hapis istemi 17.01.2020 | 10:30
02:16
Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada 17.01.2020 | 10:29
00:58
Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı 17.01.2020 | 10:28