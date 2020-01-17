Mahsur kalan TRT ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Sivas’ın kangal ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan TRT teknik ekibi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Höyüklü köyü mevkiinde vericilerin bulunduğu istasyona bakım onarım için giden TRT teknik ekibi, kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı. TRT ekibi, durumu Kangal İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbarı alan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yürütmekte oldukları karla mücadele çalışmalarında önceliği bu bölgeye vererek köye ulaştılar. Ekiplerin yaklaşık 3 saat boyunca yürüttüğü hummalı çalışmaların ardından yolda kalan araç ve teknik ekip iş makineleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan ekibin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Gerçekleştirilen karla mücadele operasyonunun ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.