Web TV Yaşam Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler

Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler

24.01.2020 | 09:39

Maltepe’de, polisiye filmlerine konu olacak senaryo gerçeğe dönüştü.Evde oturan 3 kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Eve gelip hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adete Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Hint kenevirlerinin ev sakinlerine ait olduğu ve bu evde yetiştirildiği anlaşıldı. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meteoroloji'den 24 Ocak 2020 Cuma soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 03:42
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 24.01.2020 | 09:39
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 03:06
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 23.01.2020 | 12:49
Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada 02:10
Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada 23.01.2020 | 11:48
Cumhuriyet Gazetesi bu kez virüs üzerinden Türkiye'ye karşı algı yaratma peşinde! 01:09
Cumhuriyet Gazetesi bu kez virüs üzerinden Türkiye'ye karşı algı yaratma peşinde! 23.01.2020 | 11:47
Meteoroloji'den kar yağışı ve soğuk hava uyarısı! 23 Ocak 2020 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava nasıl olacak? 01:30
Meteoroloji'den kar yağışı ve soğuk hava uyarısı! (23 Ocak 2020 Perşembe) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava nasıl olacak? 23.01.2020 | 11:33
Müge Anlı'da Palu Ailesi'den flaş görüntüler! 23 Ocak 2020 Perşembe Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişmeyi canlı yayında... 08:24
Müge Anlı'da Palu Ailesi'den flaş görüntüler! (23 Ocak 2020 Perşembe) Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişmeyi canlı yayında... 23.01.2020 | 11:00
İnternetten satılan ürünler neden daha ucuz? Mağazada dene, internetten al dönemi! 02:26
İnternetten satılan ürünler neden daha ucuz? Mağazada dene, internetten al dönemi! 23.01.2020 | 10:26
İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 00:16
İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:48
'Deprem Kahini' Hollandalı Frank Hoogerbeets, deprem tarihi verdi! Korkutan büyük deprem açıklaması... 02:29
'Deprem Kahini' Hollandalı Frank Hoogerbeets, deprem tarihi verdi! Korkutan büyük deprem açıklaması... 23.01.2020 | 09:38
Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 02:16
Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 23.01.2020 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN