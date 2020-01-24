Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler

Maltepe’de, polisiye filmlerine konu olacak senaryo gerçeğe dönüştü.Evde oturan 3 kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Eve gelip hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adete Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Hint kenevirlerinin ev sakinlerine ait olduğu ve bu evde yetiştirildiği anlaşıldı. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.