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Meme kanseri belirtileri

Meme kanseri son yıllarda görülme sıklığı artan hastalıklardan bir tanesidir. Zamanında tanı konulmadığı takdirde diğer türleri gibi vücuttaki başka organlara sıçrama yapar. Genel olarak kadınlarda görülse de erkeklerin de meme kanserine yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Her ne kadar 40 yaş ve üzeri kadınlarda görülme riski fazla olsa da bu hastalık genç yaştaki bireylerde de karşılaşılabilir bir hastalıktır. Bu nedenle düzenli olarak mamografi ve doktor muayenesi yapılması uzmanlar tarafından önerilir. Peki, meme kanserinin belirtileri nelerdir? Meme kanseri kimlerde görülür? İşte detaylar…

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Meme kanseri belirtileri
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