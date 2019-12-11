Mersin Limanı'nda ciğer operasyonu...Ülkeye tavuk kırıntısı diye kuzu ciğeri sokmaya çalışmışlar

Mersin'e Çin'den getirilen kuzu ciğeri, Türkiye'ye tavuk kırıntısı olarak sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. İthalatı yasak olan kuzu ciğerini Türkiye'ye kaçak yollarla sokmaya çalışan ve onlara yardım ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık günü operasyon için harekete geçildi. Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından Mersin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen kişilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.