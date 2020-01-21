Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! (21 Ocak 2020 Salı) Kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji 21 Ocak 2020 Salı hava durumu ve yağış uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 21 Ocak 2020 Salı için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
01:45
Su ejderhası sandıkları hayvan şeritli semender çıktı 20.01.2020 | 18:06
02:14
Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı 20.01.2020 | 18:06
01:49
Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı 20.01.2020 | 18:06
02:17
Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı 20.01.2020 | 18:06
04:58
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber'e konuştu 20.01.2020 | 17:32
03:58
TBMM’den tahıllı ekmek talebi 20.01.2020 | 16:21
04:37
03:25
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli? 20.01.2020 | 14:18
19:01
07:55
Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... (20 Ocak 2020 Pazartesi) 20.01.2020 | 12:24
03:36
Ceren Özdemir'in annesi ve avukatından adliye önünde açıklama! 20.01.2020 | 11:43
01:41
05:03
Kocaeli'de AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi 20.01.2020 | 09:01
00:26
Muş'ta su samurlarının kavgası kameraya yansıdı 20.01.2020 | 09:53
02:07
00:56
00:52
"Arkadaşımı arayacağım" diyerek tanımadığı şahsın telefonu alıp kaçtı 19.01.2020 | 18:23
00:19