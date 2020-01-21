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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! (21 Ocak 2020 Salı) Kar yağışı ne zaman başlayacak?

21.01.2020 | 09:25

Meteoroloji 21 Ocak 2020 Salı hava durumu ve yağış uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 21 Ocak 2020 Salı için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! (21 Ocak 2020 Salı) Kar yağışı ne zaman başlayacak? 21.01.2020 | 09:25
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