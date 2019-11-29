Metroroloji'nin uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış İstanbul Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı!
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da başına naylon poşet geçirerek korunmaya çalıştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri tersine dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.
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