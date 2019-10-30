Web TV Yaşam Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada

Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada

30.10.2019 | 09:53

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu’nda ise trafiğin en yoğun olduğu saatte araçların arasından “makas” atarak geçen maganda, kazaya davetiye çıkarttı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Fatih Vatan Caddesi'nde ortaya çıkan motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin çeşitli noktalarında sık sık hız denemesi yapan maganda, bir başka sürüşünde yine trafikte tek tekerlek üzerinde giderek 200 kilometre hıza ulaştı.


200 kilometre hızda tek teker gitti
Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde trafiğin yoğun olduğu bir saate araçların arasında süratli bir şekilde "makas" atarak geçti. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, mega kentin neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:03
Yıllar sonra ağzından beslendi 30.10.2019 | 11:08
01:31
Engeline rağmen engelsiz rakiplerinin bileğini büktü 30.10.2019 | 10:46
02:18
Küçük piyanistin hedefleri büyük 30.10.2019 | 10:39
01:45
Esenyurt'ta silahlı kavga! 30.10.2019 | 10:30
01:28
3 erkek kabinde,kadın kasada yolculuk etti 30.10.2019 | 10:19
01:41
KKTC’de eğitim uçağı düştü 30.10.2019 | 10:09
02:01
Şehitler için 24 saat asker selamı 30.10.2019 | 10:05
03:11
Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada 30.10.2019 | 10:04
01:38
İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları cep telefonu kamerasında... 30.10.2019 | 09:59
00:59
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! İşte son dakika hava durumu! 30.10.2019 | 10:00
01:54
Basın Ekspres Yolu'nda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı 30.10.2019 | 09:46
03:11
Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada 30.10.2019 | 09:53
02:00
Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 30.10.2019 | 09:40
01:59
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı 30.10.2019 | 08:36
01:56
Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü! 30.10.2019 | 08:06
03:14
Müge Anlı'da cinayet sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklamalar! 29.10.2019 | 17:08
03:11
4 gündür kayıp oğluna seslendi "Yalvarıyorum, dön gel artık" 29.10.2019 | 16:22
00:25
Mahkeme pazarda dehşet saçan emekli polis hakkındaki kararını açıkladı! Pazarcılardan 'Polis olduğunu söyleseydi' açıklaması... 29.10.2019 | 11:26
02:21
İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29.10.2019 | 08:11
00:19
İstanbul'daki asker uğurlamasındaki silahlı kutlamaya gözaltı 28.10.2019 | 16:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN