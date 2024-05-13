Amatör balıkçı "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı | Video 13.05.2024 | 09:49 Hatay’da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun körfezinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çatal kuyruk balığını oltayla yakalamayı başardı. Tufan’ın "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek balığı yakaladığı andaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Payas ilçesinde amatör balıkçı Erdi Tufan(34) ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Tufan ve arkadaşları bir süre sonra yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olan çatal kuyruk balığına denk geldiler. Amatör balıkçı Tufan, yaklaşık 15 kilogram olan çatal kuyracuk balığını tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Tufan'ın görüntülerde; "Bir ejderha da biz tuttuk" dediği anlarsa gülümsetti.

Yaklaşık 15 kilogram olan Çatal Kuyruk balığını yakalamayı başaran Erdi Tufan, "İskenderun körfezindeyiz. 15 kilo civarı çok güzel bir balıktı, çok yorucu bir avla 500 m - 1 km falan sürükledi bizi. Tuttuğumuz bölgeden açığa doğru 500 metre çıktık. 500 metre sonra balık yorulduktan sonra kepçeleyebildik, çok mutluyuz. Çok güzel bir balıktı, herkese nasip olmasını istiyorum böyle bir balığın yakalanması hem bölgemiz adına çok gurur verici bir olay. Tabii ki senede birkaç av verir, bölgesel göç balığı bunlar senede 3-5 defa kısmet olabilir" dedi.